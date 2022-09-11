



Глава ШАБАК: в этом году было предотвращено более 300 "значительных" терактов

Глава ШАБАК Ронен Бар заявил в воскресенье, что его служба безопасности предотвратила более 300 "значительных" террористических атак в этом году, поскольку израильские военные под их руководством активизировали операции в Иудее и Самарии.



"С начала года мы предотвратили 312 крупных терактов, ножевых ранений, перестрелок, терактов-смертников и произвели 2110 арестов", — сказал Бар на конференции в Университете Рейхмана в Герцлии.



В то же время Бар сослался на резкое увеличение количества обстрелов военнослужащих и гражданских лиц в Иудее и Самарии — 130 в этом году по сравнению с 98 в 2021 году и 19 в 2020 году.



Бар сказал, что Израиль должен активизировать свою деятельность, чтобы предотвратить дальнейшие атаки, и что действующие там войска являются "защитным одеялом" для граждан Израиля.



Но он добавил, что такие операции дорого обходятся палестинцам, поскольку страдают ни в чем не повинные люди, а статус Палестинской администрации среди местного населения еще больше снижается.



По словам Бара, чтобы снизить напряженность, необходимо укрепить службы безопасности ПА.



"Палестинская общественность тоже хочет этого, но для танго нужны двое", — сказал он.



Бар также отметил, что Исламская Республика является "основной проблемой" на Ближнем Востоке.



"Влияние Ирана проявляется на арене террора, где бы он ни находился: в странах, окружающих Израиль, на палестинской арене, в Израиле и в киберпространстве", — сказал он.



"Иран является источником большинства террористических проявлений в регионе, и он также играет значительную роль в нестабильности, которую мы наблюдаем на палестинской арене", — добавил Бар, имея в виду эскалацию насилия в Иудее и Самарии и недавний раунд боевых действий в Газе.



"Иран — это не просто ядерная проблема, это основная проблема Ближнего Востока", — добавил он, намекая на продолжающееся иранское финансирование и идеологическую поддержку палестинских террористических групп.