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Глава ШАБАСа приказала отключить электричество для палестинских заключенных
11.10.2023 16:58 Аркадий Бочаровский

Глава ШАБАСа приказала отключить электричество для палестинских заключенных



Глава службы управления тюрем (ШАБАСа) Кэти Перри распорядилась отключить электричество в тюремных отделениях, где содержатся палестинские заключенные, причастные к террористической деятельности, сообщает новостной сайт Ynet.

Причины такого шага не называются.

Этот шаг стал возможен после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в течение нескольких месяцев добивался ограничения льгот, которыми пользуются палестинские заключенные в качестве карательной меры.
 

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