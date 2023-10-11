



Глава ШАБАСа приказала отключить электричество для палестинских заключенных





Глава службы управления тюрем (ШАБАСа) Кэти Перри распорядилась отключить электричество в тюремных отделениях, где содержатся палестинские заключенные, причастные к террористической деятельности, сообщает новостной сайт Ynet.



Причины такого шага не называются.



Этот шаг стал возможен после того, как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в течение нескольких месяцев добивался ограничения льгот, которыми пользуются палестинские заключенные в качестве карательной меры.

