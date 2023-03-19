



Глава правительства ПА: “Эта земля принадлежит нам со времен хананеев”

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе заявил, что “настоящими владельцами земли являются палестинский народ, а не еврейский”.



В речи, которую он произнес от имени председателя автономии Махмуда Аббаса на ежегодной конференции Исследовательского центра ООП в Рамалле, Штайе сказал: “Конфликт, возникший с началом колониализма, касается не только истории Палестинской автономии, но и вращается вокруг истории палестинцев в Палестинской автономии, народа и земли.

Поскольку Израиль утверждал, что Палестинской автономии является Землей Обетованной, а пришел к выводу, что это спорная земля, где оккупация использовала все формы угнетения и проводила расистскую политику против нашего народа, особенно против нашего народа в городе Иерусалиме, и относился к ним как к жителям, а не как к коренному населению”.



“Нам не нужно предоставлять доказательства того, что мы являемся первоначальными владельцами земли, но мы работаем, чтобы раскрыть правду, чтобы некоторые не попали в ловушку сионистской выдумки, основанной на расовом, поселенческом, политическом и религиозном колониализме, направленном на изгнание нашего народа с его земли, которую он продолжает защищать“, — заявил он.



Штайе далее сказал, что “палестинские арабы существовали на этой земле со времен истории их ханаанских предков, и этот народ столкнулся со всеми различными вторжениями и колониальными эпохами, и последняя колониальная эра началась с Накбы в 1948 году, и как в результате разразилась революция, и осознание палестинского дела было восстановлено в местном, арабском и международном аспектах, и что палестинский вопрос - это земля, люди, культура, фольклор и т. д. “.



Лидеры Палестинской автономии часто заявляли, что являются прямыми потомками хананеев. Аббас сделал это заявление во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году.



Ранее в том же году Аббас заявил, что 5000 лет назад Левант был заселен “арабскими хананеями“, которые, по его словам, были предками сегодняшних палестинских арабов.



На самом деле хананеи были языческими идолопоклонниками, которые исчезли за столетия до возникновения ислама, как указал эксперт по Ближнему Востоку профессор Ниссим Дана в интервью порталу Arutz Sheva в 2016 году.



