



Глава парламента Ирана: Израиль ждет суровое наказание из-за сопротивления

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф резко осуждает осквернение Израилем мечети Аль-Акса, предупреждая, что благодаря силе движения сопротивления режим ждет “жесткое, ядовитое” наказание.



Галибаф заявил на открытом заседании иранского парламента в воскресенье, что сионистский режим сегодня “находится в самом слабом состоянии в истории“ и что сила движения сопротивления способствовала тому, что Тель-Авив продемонстрировал “трусливую реакцию“, сообщают иранские СМИ.



Он осудил кощунственные действия режима в мечети Аль-Акса, аресты палестинских паломников и жестокие нападения на заблокированный сектор Газа и южный Ливан.



По его словам, на протяжении десятилетий Израиль превратился в безудержную машину убийства, попирая все международные правила.



Глава иранского парламента заявил, что мусульманские страны поддерживают палестинский народ и возобновляют свою поддержку его делу освобождения от израильской оккупации в Международный день Аль-Кудс, который будет отмечаться в последнюю пятницу священного месяца Рамадан.

