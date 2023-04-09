Новости » Арабо-израильский конфликт
Глава парламента Ирана: Израиль ждет суровое наказание из-за сопротивления
09.04.2023 11:44 Ирина Демьянова

Глава парламента Ирана: Израиль ждет суровое наказание из-за сопротивления

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф резко осуждает осквернение Израилем мечети Аль-Акса, предупреждая, что благодаря силе движения сопротивления режим ждет “жесткое, ядовитое” наказание.

Галибаф заявил на открытом заседании иранского парламента в воскресенье, что сионистский режим сегодня “находится в самом слабом состоянии в истории“ и что сила движения сопротивления способствовала тому, что Тель-Авив продемонстрировал “трусливую реакцию“, сообщают иранские СМИ.

Он осудил кощунственные действия режима в мечети Аль-Акса, аресты палестинских паломников и жестокие нападения на заблокированный сектор Газа и южный Ливан.

По его словам, на протяжении десятилетий Израиль превратился в безудержную машину убийства, попирая все международные правила.

Глава иранского парламента заявил, что мусульманские страны поддерживают палестинский народ и возобновляют свою поддержку его делу освобождения от израильской оккупации в Международный день Аль-Кудс, который будет отмечаться в последнюю пятницу священного месяца Рамадан.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы