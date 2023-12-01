



Глава ООН "глубоко сожалеет" о возобновлении боевых действий в Газе

Глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко сожалеет о возобновлении боевых действий между Израилем и ХАМАСом в Газе и надеется, что перемирие может быть восстановлено.



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"Я глубоко сожалею, что в Газе снова начались военные действия. Я все еще надеюсь, что удастся возобновить перемирие, которое было установлено. Возвращение к боевым действиям только показывает, насколько важно иметь настоящее гуманитарное прекращение огня", - говорится в заявлении генерального секретаря ООН на сайте X.

