



Глава минобороны Израиля: ЦАХАЛ близок к новой фазе войны

Армия обороны Израиля вскоре перейдет к новому этапу операции в Газе.



Такое заявление 8 января сделал министр обороны Израиля Йоав Галант.



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По его словам, ЦАХАЛ переходит от фазы "интенсивного маневрирования" к разным типам специальных операций.



"Мы близки к следующей фазе на севере, включая город Газа", - сказал Галант.



Ранее в тот же день стало известно, что ЦАХАЛ официально перешел к третьему этапу войны в Газе. Он включает в себя переход к рейдам на уровне бригад, а не дивизий, как это было до сих пор.

