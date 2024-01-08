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Глава минобороны Израиля: ЦАХАЛ близок к новой фазе войны
08.01.2024 16:34 Алина Груднева

Глава минобороны Израиля: ЦАХАЛ близок к новой фазе войны

Армия обороны Израиля вскоре перейдет к новому этапу операции в Газе.

Такое заявление 8 января сделал министр обороны Израиля Йоав Галант.

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По его словам, ЦАХАЛ переходит от фазы "интенсивного маневрирования" к разным типам специальных операций.

"Мы близки к следующей фазе на севере, включая город Газа", - сказал Галант.

Ранее в тот же день стало известно, что ЦАХАЛ официально перешел к третьему этапу войны в Газе. Он включает в себя переход к рейдам на уровне бригад, а не дивизий, как это было до сих пор.
 

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