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Глава МИД Великобритании призвал израильских военных к сдержанности
21.10.2023 16:20 Анатолий Кравченко

Глава МИД Великобритании призвал израильских военных к сдержанности

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в субботу, что он говорил с израильским правительством о его обязанности действовать в соответствии с международным правом и сохранять жизни мирных жителей в Газе, а также о том, что его военные должны проявлять сдержанность.

"Я напрямую говорил с израильским правительством об их обязанности соблюдать международное право и о важности сохранения жизни мирных жителей в Газе", - заявил Клеверли на Каирском мирном саммите, организованном Египтом.

"Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, я призываю израильских военных к дисциплине, профессионализму и сдержанности".

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