



Глава МИД Великобритании призвал израильских военных к сдержанности

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в субботу, что он говорил с израильским правительством о его обязанности действовать в соответствии с международным правом и сохранять жизни мирных жителей в Газе, а также о том, что его военные должны проявлять сдержанность.



"Я напрямую говорил с израильским правительством об их обязанности соблюдать международное право и о важности сохранения жизни мирных жителей в Газе", - заявил Клеверли на Каирском мирном саммите, организованном Египтом.



"Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, я призываю израильских военных к дисциплине, профессионализму и сдержанности".