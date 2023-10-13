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Глава МИД Канады прибыла в Израиль, чтобы выразить поддержку еврейскому народу
13.10.2023 19:27 Анатолий Кравченко

Глава МИД Канады прибыла в Израиль, чтобы выразить поддержку еврейскому народу

Министр иностранных дел Канады прибыла в Тель-Авив в рамках визита в Израиль и Иорданию для проведения переговоров о последствиях нападения ХАМАС на Израиль и ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В заявлении Министерства иностранных дел Канады говорится, что министр Мелани Джоли прибыла на Ближний Восток через Грецию, куда были доставлены первые два воздушных судна с канадцами из Израиля.

В заявлении Джоли говорится, что она подтвердит поддержку Канадой Израиля и его право защищать себя в соответствии с международным правом, а также будет продвигать коллективные усилия по обеспечению быстрой доставки гуманитарной помощи и защиты израильского и палестинского гражданского населения.

В сообщении говорится, что глава МИД Канады проведет встречи с министром иностранных дел Израиля и министром иностранных дел Иордании.

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