



Глава МИД Канады прибыла в Израиль, чтобы выразить поддержку еврейскому народу

Министр иностранных дел Канады прибыла в Тель-Авив в рамках визита в Израиль и Иорданию для проведения переговоров о последствиях нападения ХАМАС на Израиль и ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.



В заявлении Министерства иностранных дел Канады говорится, что министр Мелани Джоли прибыла на Ближний Восток через Грецию, куда были доставлены первые два воздушных судна с канадцами из Израиля.



В заявлении Джоли говорится, что она подтвердит поддержку Канадой Израиля и его право защищать себя в соответствии с международным правом, а также будет продвигать коллективные усилия по обеспечению быстрой доставки гуманитарной помощи и защиты израильского и палестинского гражданского населения.



В сообщении говорится, что глава МИД Канады проведет встречи с министром иностранных дел Израиля и министром иностранных дел Иордании.