



Глава МИД Великобритании заявил о приверженности Израиля международному праву

Великобритания абсолютно привержена нормам международного права, заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, призвав Израиль проявлять сдержанность, поскольку в преддверии предстоящего наступления усиливаются опасения за судьбу мирных жителей Газы.



В воскресенье, 15 октября, Джеймс Клеверли подчеркнул поддержку Израилю со стороны Великобритании, отказавшись сообщить, обеспокоено ли правительство тем, что некоторые действия в Газе являются нарушением международного права.



Г-н Клеверли, посетивший на этой неделе южную часть Израиля, призвал лидеров страны проявлять сдержанность и дисциплину в условиях эскалации конфликта.



Министр заявил, что Великобритания всегда будет поднимать вопрос о нарушении Израилем международного права, но ответить на вопрос, перешел ли Израиль уже эту черту.

