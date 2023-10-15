Новости » Арабо-израильский конфликт
Глава МИД Великобритании заявил о приверженности Израиля международному праву
15.10.2023 14:59 Анатолий Кравченко

Глава МИД Великобритании заявил о приверженности Израиля международному праву

Великобритания абсолютно привержена нормам международного права, заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, призвав Израиль проявлять сдержанность, поскольку в преддверии предстоящего наступления усиливаются опасения за судьбу мирных жителей Газы.

В воскресенье, 15 октября,  Джеймс Клеверли подчеркнул поддержку Израилю со стороны Великобритании, отказавшись сообщить, обеспокоено ли правительство тем, что некоторые действия в Газе являются нарушением международного права.

Г-н Клеверли, посетивший на этой неделе южную часть Израиля, призвал лидеров страны проявлять сдержанность и дисциплину в условиях эскалации конфликта.

Министр заявил, что Великобритания всегда будет поднимать вопрос о нарушении Израилем международного права, но ответить на вопрос, перешел ли Израиль уже эту черту.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы