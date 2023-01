Глава МИД Израиля обвинил власти ПА в поощрении терроризма

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн возмутился кадрами, на которых палестинцы радуются теракту в Иерусалиме и гибели израильтян.



Коэн обвинил власти Палестинской автономии в поощрении терроризма.



"Палестинцы в Газе и в Иудее и Самарии празднуют расправу над 7 верующими евреями, убитыми палестинским террористом в Иерусалиме. Эта террористическая атака является прямым результатом подстрекательства Палестинской администрации, которая поощряет терроризм и платит тем, кто убивает евреев. На следующий день после Международного дня Холокоста это свидетельство того, что антисемитизм жив и здоров. Международное сообщество должно решительно отреагировать и решительно осудить такие проявления расизма и преступлений на почве ненависти", - написал Коэн.





