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Глава МИД Ирана: Сионисты понимают только силу
28.04.2023 16:02 Ирина Демьянова

Глава МИД Ирана: Сионисты понимают только силу

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу посетил Ливан, где встретился с генеральным секретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

"Я получил точную оценку ситуации от Насраллы и подтверждение того, что ливанские и палестинские группы сопротивления находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо", — сказал Абдоллахиан в конце встречи.

Затем он посетил ливанскую деревню Марун ар-Рас, расположенную недалеко от северной границы Израиля.

"Все позитивные события в регионе приведут к краху сионистского образования, — сказал Абдоллахиан в речи, произнесенной недалеко от границы. -  Сионисты понимают только силу".

"Мы поддерживаем сопротивление и борьбу с сионистским врагом. Иран останется с Ливаном даже в трудные времена, — добавил он. - Наш регион вступает в новую фазу сотрудничества".

Во время визита министру иностранных дел Ирана показали останки израильского беспилотника, который, согласно ливанским сообщениям, предположительно был сбит в 2006 году.

 

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