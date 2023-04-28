



Глава МИД Ирана: Сионисты понимают только силу

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу посетил Ливан, где встретился с генеральным секретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.



"Я получил точную оценку ситуации от Насраллы и подтверждение того, что ливанские и палестинские группы сопротивления находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо", — сказал Абдоллахиан в конце встречи.



Затем он посетил ливанскую деревню Марун ар-Рас, расположенную недалеко от северной границы Израиля.



"Все позитивные события в регионе приведут к краху сионистского образования, — сказал Абдоллахиан в речи, произнесенной недалеко от границы. - Сионисты понимают только силу".



"Мы поддерживаем сопротивление и борьбу с сионистским врагом. Иран останется с Ливаном даже в трудные времена, — добавил он. - Наш регион вступает в новую фазу сотрудничества".



Во время визита министру иностранных дел Ирана показали останки израильского беспилотника, который, согласно ливанским сообщениям, предположительно был сбит в 2006 году.



