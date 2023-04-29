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Глава МИД Ирана похвалил палестинцев в разговоре с Ханийе
29.04.2023 18:06 Алина Груднева

Глава МИД Ирана похвалил палестинцев в разговоре с Ханийе

В субботу, 29 апреля, состоялся второй за два дня разговор между лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийе и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

По данным ХАМАСа, глава иранского внешнеполитического ведомства "похвалил стойкость палестинцев".

"Горжусь сопротивлением против оккупации", - сказал Абдоллахиан в разговоре.

Ог подчеркнул центральное значение "проблемы Иерусалима", отметив, что его страна следит за "агрессивными действиями" Израиля.

Также он созвонился с главарем ХАМАСа в Газе Яхья Синваром, который поблагодарил Иран за поддержку палестинцев.

Как сообщалось ранее, Ханийе принял приглашение главы МИД Ирана посетить страну, чтобы обсудить "политические и местные события".

 

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