



Глава МИД Ирана похвалил палестинцев в разговоре с Ханийе

В субботу, 29 апреля, состоялся второй за два дня разговор между лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийе и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.



По данным ХАМАСа, глава иранского внешнеполитического ведомства "похвалил стойкость палестинцев".



"Горжусь сопротивлением против оккупации", - сказал Абдоллахиан в разговоре.



Ог подчеркнул центральное значение "проблемы Иерусалима", отметив, что его страна следит за "агрессивными действиями" Израиля.



Также он созвонился с главарем ХАМАСа в Газе Яхья Синваром, который поблагодарил Иран за поддержку палестинцев.



Как сообщалось ранее, Ханийе принял приглашение главы МИД Ирана посетить страну, чтобы обсудить "политические и местные события".



