



Глава МИД Британии: Аббас распространяет антисемитские стереотипы

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса осудить террористические атаки на израильтян, а не распространять "отвратительные антисемитские стереотипы".



Об этом сообщает The Jerusalem Post.



"Когда я встречусь с председателем Палестинской автономии, я ясно дам понять, что вместо того, чтобы распространять отвратительные антисемитские стереотипы и возмутительные искажения истории, они должны четко осудить насилие", - сказал Клеверли в Герцлии.



Он присоединился к осуждению слов Аббаса, который ранее объявил, будто Гитлер боролся с евреями "за их ростовщичество и деньги".



Глава МИД Великобритании прибыл в Израиль 11 сентября. После встреч с официальными лицами, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, он намерен отправиться в Рамаллу.