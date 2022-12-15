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Глава МАГАВ поддержал офицеров после гибели 16-летней палестинки в Дженине
15.12.2022 09:03 Алина Груднева

Глава МАГАВ поддержал офицеров после гибели 16-летней палестинки в Дженине

Глава МАГАВ Амир Коэн прокомментировал гибель 16-летней палестинки в ходе столкновений с израильскими силами в Дженине в воскресенье.

 
Он выразил офицерам полную поддержку. 
 
"Я решительно и безоговорочно выразил свою поддержку офицерам. Я заявляю, что в расследовании, которое было представлено мне через несколько часов после инцидента, наши офицеры действовали нравственно, с мужеством, решимостью и спасли человеческие жизни", - сказал Коэн.
 
По его словам, в таких ситуациях, как в Дженине, израильским силам приходится принимать решения в короткие сроки.
 
"МАГАВ — это профессионалы, которые тщательно расследуют каждый инцидент. Так произошло в сотрудничестве с ЦАХАЛом в последнем инциденте в Дженине, когда офицеры действовали, фактически рискуя своей жизнью", - отметил он.

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