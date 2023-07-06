



Глава Кдумим: немедленно верните блокпосты

Глава Кдумим Хананель Дурани призвал Армию обороны Израиля восстановить контрольно-пропускные пункты после нападения, совершенного в этом районе 6 июля.



Об этом сообщает интернет-издание "Аруц Шева".



"В прошлом году инциденты со стрельбой в этом районе не прекратились. Ситуация очень напряженная", - отметил он.



По словам Дурани, контртеррористическая операция в Дженине является крайне важной для уничтожения террористических ячеек, обосновавшихся в этом месте.



"Я призываю ЦАХАЛ восстановить блокпосты в крупных городах, чтобы террористы знали о том, что они не смогут избежать проверок", - подчеркнул он.