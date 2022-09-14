



Глава Гуш-Эцион: только укрепление поселений восстановит стабильность

Глава регионального совета Гуш-Эцион и председатель Совета поселений Иудеи и Самарии Шломо Нееман прокомментировал сегодняшний теракт.

Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.

"Эта ночь была очень тяжелой. Мы потеряли настоящего героя Израиля, павшего, защищая свой народ. Мы оплакиваем его и выражаем соболезнование семье и близким. В это трудное время мы также просим поддержать силы безопасности, неустанно несущие службу ради обеспечения безопасности наших жителей и граждан всего Государства Израиль", - сказал он.

По словам Неемана, сегодняшний инцидент ярко демонстрирует потерю силы сдерживания.

"В то время, как терроризм поднимает свою голову - Ганц занят укреплением Палестинской автономии. Сегодняшний инцидент ярко демонстрирует потерю силы сдерживания. В то время, как терроризм поднимает свою голову - Ганц занят укреплением Палестинской автономии.

Мы призываем министра обороны Ганца очнуться и наконец начать действовать для восстановления спокойствия в регионе. Только укрепление поселений и жесткий ответ на любой теракт восстановят стабильность в регионе", - отметил он.