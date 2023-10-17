



Глава Генштаба ЦАХАЛа пригрозил "Хизбалле" уничтожением

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви пригрозил террористической организации "Хизбалле" уничтожением, если та "допустит ошибку".



Террористы в последние дни неоднократно нападали на север Израиля с территории Ливана. Только за сегодняшний день, 17 октября, ответным огнем было уничтожено минимум пятеро членов "Хизбаллы".



Все мировое сообщество предостерегает организацию не вмешиваться в войну, чтобы не расширять географию боевых действий.



"Если они совершат ошибку, им грозит уничтожение. Это война за наш дом, наших граждан, наш суверенитет, наше существование", — предупредил Халеви.



