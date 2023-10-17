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Глава Генштаба ЦАХАЛа пригрозил "Хизбалле" уничтожением
17.10.2023 19:39 Алина Груднева

Глава Генштаба ЦАХАЛа пригрозил "Хизбалле" уничтожением

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви пригрозил террористической организации "Хизбалле" уничтожением, если та "допустит ошибку".

Террористы в последние дни неоднократно нападали на север Израиля с территории Ливана. Только за сегодняшний день, 17 октября, ответным огнем было уничтожено минимум пятеро членов "Хизбаллы".

Все мировое сообщество предостерегает организацию не вмешиваться в войну, чтобы не расширять географию боевых действий.

"Если они совершат ошибку, им грозит уничтожение. Это война за наш дом, наших граждан, наш суверенитет, наше существование", — предупредил Халеви.

 

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