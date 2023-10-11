



Глава ЕС фон дер Ляйен: нападение ХАМАС - воплощение древнего зла

Глава ЕС фон дер Ляйен заявила, что нападение ХАМАС является «актом войны »отражающим "древнее зло





Глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен считает, что убийство израильских граждан палестинскими боевиками ХАМАС является хладнокровным актом войны и отражением "древнего зла".



"Мы должны четко определить этот вид ужаса", - подчеркнула она. "И ответ на него может быть только один. Европа выступает на стороне Израиля. И мы полностью поддерживаем право Израиля на самозащиту".



Выступая в начале встречи членов Европейской комиссии, фон дер Ляйен также поддержала идею полного пересмотра многомиллионной финансовой поддержки ЕС палестинских проектов.



"Террористы ХАМАС убивали женщин и детей в их домах. Они охотились на сотни молодых мужчин и женщин, которые праздновали жизнь и музыку", - заявила фон дер Ляйен в интервью Еврокомиссии.



"Они взяли в заложники сотни невинных людей, судьба которых до сих пор неизвестна", - говорит она.



"Эти невинные люди были убиты по одной-единственной причине: За то, что они были евреями и жили в государстве Израиль. Это древнее зло, которое напоминает нам о самом темном прошлом и потрясает всех нас до глубины души".