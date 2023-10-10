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Глава COGAT - палестинцам: хотели ада - получайте
10.10.2023 16:22 Алина Груднева

Глава COGAT - палестинцам: хотели ада - получайте

Глава COGAT (Координатор действий правительства на территориях), генерал-майор Гассан Алиан обратился к палестинцам на фоне продолжающегося террора в Израиле.

По его словам, похищения, жестокое обращение и убийства детей, женщин и пожилых людей - все это является нечеловеческим поведением.

"Этому нет никакого оправдания. ХАМАС превратился в ИГИЛ, а жители Газы вместо того, чтобы ужаснуться, празднуют. С животными следует обращаться соответственно. Не будет ни электричества, ни воды, будут только разрушения. Вы хотели ада - вы его получите", - сказал он.

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