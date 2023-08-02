



Глава ЦАХАЛа посетил границу с Ливаном

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви посетил северную границу Израиля с Ливаном на фоне обострения напряженности в отношениях с террористической группировкой "Хизбалла".



Халеви осмотрел новое ограждение безопасности, которое Израиль строит вдоль границы полностью на территории Израиля.



За последние месяцы строительство заграждения продвинулось на десятки километров. Командиры представили начальнику Генерального штаба концепции обороны в этом районе и усиления мер безопасности жителей севера.





В последние недели активность "Хизбаллы" неоднократно отмечалась вдоль границы в инцидентах, которые Израиль назвал преднамеренными провокациями, включая установку двух палаток за признанной ООН "голубой линией".