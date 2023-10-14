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Глава ”авиагруппы” террористов ликвидирован
14.10.2023 09:00 Катя Шульц

Глава ”авиагруппы” террористов ликвидирован

Мурад Абу Мурад, глава так называемого авиаформирования Газы был ликвидирован силами ЦАХАЛ. Он погиб в результате нападения израильской армии на оперативный штаб ХАМАС, откуда велось управление всеми воздушными силами террористов.

Абу Мурад принимал большое участие в планировании внезапного нападения на Израиль неделю назад.

Сообщалось также, что армейские истребители одновременно атаковали десятки военных объектов и боевиков ХАМАС Нохба по всей Газе.

Силы Нохбы были основными силами, которые проникли в окрестные поселения в прошлую субботу.
 

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