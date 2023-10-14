Глава ”авиагруппы” террористов ликвидирован
Мурад Абу Мурад, глава так называемого авиаформирования Газы был ликвидирован силами ЦАХАЛ. Он погиб в результате нападения израильской армии на оперативный штаб ХАМАС, откуда велось управление всеми воздушными силами террористов.
Абу Мурад принимал большое участие в планировании внезапного нападения на Израиль неделю назад.
Сообщалось также, что армейские истребители одновременно атаковали десятки военных объектов и боевиков ХАМАС Нохба по всей Газе.
Силы Нохбы были основными силами, которые проникли в окрестные поселения в прошлую субботу.