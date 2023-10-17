



Глава АМАН признал вину в провале разведки: делаем выводы

Глава АМАН генерал-майор Аарон Халива взял на себя ответственность в провале, из-за которого 7 октября террористы ХАМАСа устроили кровавую резню в Израиле.



Соответствующее письмо командующего военной разведкой опубликовала пресс-служба ЦАХАЛа.



"Во время всех моих визитов в подразделения Управления военной разведки за последние 11 дней я подчеркивал, что начало войны стало причиной провала разведки", — сказал он.



По словам Халивы, АМАН под его руководством не предотвратил смертоносную террористическую атаку ХАМАСа.



"Мы не выполнили свою важнейшую миссию, а я, как глава АМАНа, несу полную ответственность за провал. Мы проводим всесторонне расследование и делаем выводы. Однако сейчас перед нами стоит одна задача - дать отпор и победить", - добавил он.



За день до этого ответственность за провал, который привел к войне, взял на себя глава ШАБАКа Ронен Бар.