



Гистадрут открывает экстренную линию для вопросов о трудовых правах

Согласно указанию председателя Гистадрута Арнона Бар-Давида, Центр информации и обслуживания Гистадрута будет работать как экстренная горячая линия. По этой линии будут предоставляться ответы на вопросы работников, в том числе и не являющихся членами Гистадрута, относительно их трудовых прав во время войны. Это делается в соответствии с директивами Службы тыла.



Горячая линия вместе с персоналом Гистадрута по всей стране будет также оказывать срочную помощь нуждающимся работникам, сообщили в пресс-службе Гистадрута.



Связаться с Центром информации и обслуживания Гистадрута можно следующими способами:

по телефону *2383 с воскресенье по четверг с 8:00 до 18:00 (в остальное время можно оставить голосовое сообщение, и представитель Гистадрута ответит на запрос в кратчайшие сроки);

по приложению вотсапп (WhatsApp) – 054-8678673;

по электронной почте – [email protected]

сайт Гистадрута – https://www.histadrut.org.il

прямая ссылка на горячую линию на сайте – https://shorturl.at/qwG47

через приложение Гистадрута (найдите «הסתדרות העובדים» в магазине приложений).

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид заявил:



"В это трудное время я прежде всего хотел бы выразить соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Мы молимся о благополучном возвращении всех пропавших без вести. Среди имен погибших, разрешенных к публикации, есть также пожарные и сотрудники скорой помощи (МАДА), работники, отдавшие свои жизни ради спасения мирного населения. Ваш героизм не будет забыт. Сейчас пришло время единства, и это время, когда каждый из нас должен взять на себя ответственность и помочь в общей борьбе. Вместе мы победим!



Я дал указание работникам Центра информации и обслуживания Гистадрута работать в формате центра экстренной помощи и давать ответ каждому работнику относительно его трудовых прав во время войны. Пусть мир как можно скорее вернется в наш регион".