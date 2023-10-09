Гистадрут открывает экстренную линию для вопросов о трудовых правах
Согласно указанию председателя Гистадрута Арнона Бар-Давида, Центр информации и обслуживания Гистадрута будет работать как экстренная горячая линия. По этой линии будут предоставляться ответы на вопросы работников, в том числе и не являющихся членами Гистадрута, относительно их трудовых прав во время войны. Это делается в соответствии с директивами Службы тыла.
Горячая линия вместе с персоналом Гистадрута по всей стране будет также оказывать срочную помощь нуждающимся работникам, сообщили в пресс-службе Гистадрута.
Связаться с Центром информации и обслуживания Гистадрута можно следующими способами:
- по телефону *2383 с воскресенье по четверг с 8:00 до 18:00 (в остальное время можно оставить голосовое сообщение, и представитель Гистадрута ответит на запрос в кратчайшие сроки);
- по приложению вотсапп (WhatsApp) – 054-8678673;
- по электронной почте – [email protected];
- сайт Гистадрута – https://www.histadrut.org.il;
- прямая ссылка на горячую линию на сайте – https://shorturl.at/qwG47;
- через приложение Гистадрута (найдите «הסתדרות העובדים» в магазине приложений).
"В это трудное время я прежде всего хотел бы выразить соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Мы молимся о благополучном возвращении всех пропавших без вести. Среди имен погибших, разрешенных к публикации, есть также пожарные и сотрудники скорой помощи (МАДА), работники, отдавшие свои жизни ради спасения мирного населения. Ваш героизм не будет забыт. Сейчас пришло время единства, и это время, когда каждый из нас должен взять на себя ответственность и помочь в общей борьбе. Вместе мы победим!
Я дал указание работникам Центра информации и обслуживания Гистадрута работать в формате центра экстренной помощи и давать ответ каждому работнику относительно его трудовых прав во время войны. Пусть мир как можно скорее вернется в наш регион".