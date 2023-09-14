



"Гипс из Турции": пресечена попытка ввоза в Газу 16 тонн ракетных материалов



Сегодня утром, 14 сентября, было разрешено опубликовать информацию о том, что в июле месяце таможенная служба Ашдода и Национальный центр диагностики грузов при таможне задержали для проверки два контейнера весом 54 тонны.



В контейнерах находились мешки с гипсом, прибывшие из Турции в сектор Газа. В ходе досмотра у таможенных инспекторов в Ашдоде возникло подозрение, что часть материала, обнаруженного в контейнерах, не является гипсом.



Материал был взят на лабораторное исследование, которое подтвердило подозрение, что обнаруженный материал - хлорид аммония весом 16 тонн, который был спрятан среди мешков с гипсом.



Хлорид аммония - вещество двойного назначения, которое, как известно, используется террористическими организациями в Газе для производства ракет. Налоговое управление заявило, что директор таможни будет продолжать решительные действия по пресечению контрабанды материалов двойного назначения и оружия в сектор Газа.

