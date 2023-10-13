



Гилад Эрдан: Реакция ООН — это позор!

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал призыв ООН к ЦАХАЛ отменить директиву жителям Газы об эвакуации из северного сектора Газа.

“Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям Газы — это позор!



В течение многих лет ООН закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование им населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия и убийств. И теперь, вместо того, чтобы стоять на стороне Израиля, граждане которого были убиты террористами ХАМАС и который пытается свести к минимуму вред тем, кто не причастен к этому, организация читает нотации именно Израилю.



ООН лучше сейчас сосредоточиться на возвращении похищенных, осудить ХАМАС и поддержать право Израиля на самооборону", - сказал он.

