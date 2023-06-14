



Гибель палестинского малыша в Биньямине: ЦАХАЛ завершил расследование

Армия обороны Израиля завершила расследование гибели двухлетнего ребенка в ходе перестрелки между военными и террористами в Неве-Цуф.



"1 июня двое террористов обстреляли поселение Неве-Цуф и прилегающий к нему военный пост. Военнослужащие в ответ выпустили несколько пуль. Из-за неверной идентификации источника стрельбы палестинский ребенок и его отец были ранены", - сказано в отчете.



Уточняется, что спустя неделю были арестованы нескольких подозреваемых в причастности к обстрелу поселения. Инцидент, который привел к гибели ребенка, был расследован командиром бригады "Эфраим" Морди Вайсом и бригадным генералом Ави Блутом.



Было установлено, что военным сообщили о двух террористах, устроивших нападение. Источник огня сразу не был установлен. Прибывший на место происшествия командир роты приказал начинать мониторинг местности. В этот момент был обнаружен подозрительный автомобиль. Пока террористы пытались скрыться, боец заметил две фигуры, которые пытались сесть в машину. Решив, что это и есть террористы, военный выстрелил.



"Выявлены пробелы в управлении и действиях командиров в ходе инцидента, а также в донесениях и коммуникациях между военнослужащими. Это привело к принятию ошибочных решений", – отметили в ЦАХАЛе.



По итогам, было принято решение сделать выговор командиру роты. Военная прокуратура примет решение о дальнейшем расследовании.