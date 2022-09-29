



Гибель палестинского мальчика: ЦАХАЛ не преследовал ребенка

В ЦАХАЛе отрицают преследование 7-летнего палестинского мальчика, который упал с высоты во время предполагаемой погони и умер.



Об этом сообщает Times of Israel.



Радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на анонимный источник в службе безопасности уточняет, что ребенок бросал камни в автомобили на дороге. Солдаты нашли отца мальчика и попросили, чтобы он остановил своего ребенка, бросающего камни, но не преследовали мальчика.



Walla пишет, что в ЦАХАЛе утверждают, что ребенок умер от сердечного приступа, когда его доставили в больницу, и что солдаты не вели погоню за детьми.



ЦАХАЛ пока не опубликовал официального заявления по поводу инцидента.