Гибель палестинца в Турмус-Айя: версия полиции Израиля
Офицер полиции открыл огонь по палестинцу, напавшему на силы безопасности в Турмус-Айя.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.
Уточняется, что на место беспорядков были вызваны бойцы ЯСАМ, чтобы помочь с тушением возгораний после поджогов, которые устроили поселенцы, и пресечь беспорядки. В какой-то момент палестинцы начали бросать в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью.
"Во время беспорядков офицеры ЯСАМ, работавшие на месте происшествия, зафиксировали выстрел, сделанный в их сторону. В ответ офицер ЯСАМ, почувствовав, что его жизни угрожает опасность, произвел точный выстрел в участника беспорядков, подозреваемого в стрельбе", — сказано в заявлении.
Уточняется, что подозреваемый получил ранение. Между тем, минздрав ПА, подконтрольный ХАМАСу, утверждает, что один из палестинцев погиб, еще пятеро получили ранения.
الشهيد عمر قطين (27 عاماً) الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال التصدي للمستوطنين في ترمسعيا شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/uQphstwTAK— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 21, 2023