



Гибель палестинца в Турмус-Айя: версия полиции Израиля

Офицер полиции открыл огонь по палестинцу, напавшему на силы безопасности в Турмус-Айя.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.



Уточняется, что на место беспорядков были вызваны бойцы ЯСАМ, чтобы помочь с тушением возгораний после поджогов, которые устроили поселенцы, и пресечь беспорядки. В какой-то момент палестинцы начали бросать в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью.



"Во время беспорядков офицеры ЯСАМ, работавшие на месте происшествия, зафиксировали выстрел, сделанный в их сторону. В ответ офицер ЯСАМ, почувствовав, что его жизни угрожает опасность, произвел точный выстрел в участника беспорядков, подозреваемого в стрельбе", — сказано в заявлении.



Уточняется, что подозреваемый получил ранение. Между тем, минздрав ПА, подконтрольный ХАМАСу, утверждает, что один из палестинцев погиб, еще пятеро получили ранения.