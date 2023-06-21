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Турмус-Айя беспорядки | Фото: скриншот
21.06.2023 18:35 Алина Груднева

Гибель палестинца в Турмус-Айя: версия полиции Израиля

Офицер полиции открыл огонь по палестинцу, напавшему на силы безопасности в Турмус-Айя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.

Уточняется, что на место беспорядков были вызваны бойцы ЯСАМ, чтобы помочь с тушением возгораний после поджогов, которые устроили поселенцы, и пресечь беспорядки. В какой-то момент палестинцы начали бросать в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью.

"Во время беспорядков офицеры ЯСАМ, работавшие на месте происшествия, зафиксировали выстрел, сделанный в их сторону. В ответ офицер ЯСАМ, почувствовав, что его жизни угрожает опасность, произвел точный выстрел в участника беспорядков, подозреваемого в стрельбе", — сказано в заявлении.

Уточняется, что подозреваемый получил ранение. Между тем, минздрав ПА, подконтрольный ХАМАСу, утверждает, что один из палестинцев погиб, еще пятеро получили ранения.

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