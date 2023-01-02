



Гибель майора Бара Фалаха: ЦАХАЛ снес дома террористов

ЦАХАЛ действовал в палестинском городе Кфар-Дан к северо-западу от Дженина, чтобы разрушить дома террористов, участвующих в перестрелке в Самарии, ставшей фатальной для израильского военного, майора Бара Фалаха.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



По информации источников, во время операции произошла перестрелка между палестинцами и израильскими солдатами. Утверждается, что в ходе столкновений погибли вооруженный террорист и 17-летний подросток.



Потерь среди израильских военных нет.