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Гибель майора Бара Фалаха: ЦАХАЛ снес дома террористов
02.01.2023 07:34 Ольга Белозерова

Гибель майора Бара Фалаха: ЦАХАЛ снес дома террористов

ЦАХАЛ действовал в палестинском городе Кфар-Дан к северо-западу от Дженина, чтобы разрушить дома террористов, участвующих в перестрелке в Самарии, ставшей фатальной для израильского военного, майора Бара Фалаха.

Об этом сообщает "Аруц Шева". 

По информации источников, во время операции произошла перестрелка между палестинцами и израильскими солдатами. Утверждается, что в ходе столкновений погибли вооруженный террорист и 17-летний подросток. 

Потерь среди израильских военных нет. 

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