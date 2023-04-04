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Герой: террориста на перекрестке Црифин остановил медик-доброволец
04.04.2023 15:54 Алина Груднева

Герой: террориста на перекрестке Црифин остановил медик-доброволец

Гражданским, который остановил сегодня террориста на перекрестке Црифин, оказался медик-доброволец Бени Мешулам.

Журналисты взяли у него комментарий после нападения террориста на бойцов ЦАХАЛа.

"Я был за рулем, когда увидел солдата, лежащего на дороге, и террориста с ножом", - рассказал Мешулам.

Он сразу остановил машину, побежал к террористу, ударил его кулаками и ногами, обезвредив его.

"Я сделал то, что должен делать каждый гражданин. Это мой гражданский долг", - рассказал он.

По данным "Кан", Мешулам также является добровольцем в спасательной организации. После нейтрализации террориста, он оказал раненым бойцам помощь.

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