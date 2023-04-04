Герой: террориста на перекрестке Црифин остановил медик-доброволец
Гражданским, который остановил сегодня террориста на перекрестке Црифин, оказался медик-доброволец Бени Мешулам.
Журналисты взяли у него комментарий после нападения террориста на бойцов ЦАХАЛа.
"Я был за рулем, когда увидел солдата, лежащего на дороге, и террориста с ножом", - рассказал Мешулам.
Он сразу остановил машину, побежал к террористу, ударил его кулаками и ногами, обезвредив его.
"Я сделал то, что должен делать каждый гражданин. Это мой гражданский долг", - рассказал он.
По данным "Кан", Мешулам также является добровольцем в спасательной организации. После нейтрализации террориста, он оказал раненым бойцам помощь.
בני משולם, האזרח שניטרל את המחבל: "נסעתי וראיתי חיילים על הכביש ועוד מחבל שראיתי עם סכין. מיד עצרתי את הרכב, רצתי למחבל, הבאתי לו אגרופים ובעיטות ונטרלתי אותו. עשיתי מה שכל אזרח צריך לעשות. זאת חובתי האזרחית". משולם גם מתנדב באיחוד הצלה וטיפל בפצועים@ItayBlumental pic.twitter.com/BmBEna7qnw— כאן חדשות (@kann_news) April 4, 2023