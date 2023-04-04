



Герой: террориста на перекрестке Црифин остановил медик-доброволец

Гражданским, который остановил сегодня террориста на перекрестке Црифин, оказался медик-доброволец Бени Мешулам.



Журналисты взяли у него комментарий после нападения террориста на бойцов ЦАХАЛа.



"Я был за рулем, когда увидел солдата, лежащего на дороге, и террориста с ножом", - рассказал Мешулам.



Он сразу остановил машину, побежал к террористу, ударил его кулаками и ногами, обезвредив его.



"Я сделал то, что должен делать каждый гражданин. Это мой гражданский долг", - рассказал он.



По данным "Кан", Мешулам также является добровольцем в спасательной организации. После нейтрализации террориста, он оказал раненым бойцам помощь.