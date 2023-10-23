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Германия против призыва ЕС к "гуманитарному прекращению огня" в Газе
23.10.2023 15:13 Алина Груднева

Германия против призыва ЕС к "гуманитарному прекращению огня" в Газе

Германия выступает против призывов Евросоюза немедленно ввести гуманитарное прекращение огня в Газе.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступят, только когда будет побежден терроризм", - подчеркнула Бербок.

Министр напомнила, что гуманитарное прекращение огня невозможно, пока ХАМАС удерживает заложников и продолжает массированные обстрелы Израиля.

Ранее с призывом к "гуманитарной паузе" выступили генсек ООН и глава европейской дипломатии.

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