



Германия против призыва ЕС к "гуманитарному прекращению огня" в Газе

Германия выступает против призывов Евросоюза немедленно ввести гуманитарное прекращение огня в Газе.



Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.



"Мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступят, только когда будет побежден терроризм", - подчеркнула Бербок.



Министр напомнила, что гуманитарное прекращение огня невозможно, пока ХАМАС удерживает заложников и продолжает массированные обстрелы Израиля.



Ранее с призывом к "гуманитарной паузе" выступили генсек ООН и глава европейской дипломатии.