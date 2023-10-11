



Герцог в Сдероте: Израиль вернет чувство безопасности в приграничные города Газы

Президент Израиля Ицхак Герцог посетил приграничный город Сдерот на юге страны и высоко оценил невообразимый героизм людей, работающих на месте происшествия после жестокого нападения ХАМАСа.



"То, что мы видим здесь, - это невообразимый героизм нации, которая поднялась после нападения, совершенного в праздник", - отметил Герцог во время посещения города, в котором погибло много людей.



"Вы видите здесь добровольцев, солдат, полицейских, медиков "Хазала", работников социального обеспечения - все как один, вместе", - добавил он. "Я говорю всему народу Израиля - мы победим благодаря невероятной храбрости нашего народа".



По словам президента, восстановление и реабилитация городов, окружающих Газу, будет долгим процессом, и высшей обязанностью государства Израиль будет забота об этом районе, его развитие, укрепление... и обеспечение абсолютной безопасности".