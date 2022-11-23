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Герцог: "Теракт в Иерусалиме не ослабит нас"
23.11.2022 14:03 Ольга Белозерова

Герцог: "Теракт в Иерусалиме не ослабит нас"

Президент Израиля Ицхак Герцог во время выступления на государственном мероприятии, посвященном празднику Сигд, проводимому эфиопской общиной, прокомментировал теракты, которые сегодня утром произошли в Иерусалиме.

Об этом сообщает Times of Israel.

Герцог заявил, что теракт "не ослабит нас и не подорвет нашего права на мирную жизнь на Земле Израиля и в нашем государстве, в том числе в Иерусалиме, нашей вечной столице". 

Президент подчеркнул, что Израиль "продолжит твердо и решительно противостоять ненавистным террористическим группам и презренным террористам и доказывать, что в мире нет силы, которая разрушит единый израильский дух"

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