



Герцог: "Теракт в Иерусалиме не ослабит нас"

Президент Израиля Ицхак Герцог во время выступления на государственном мероприятии, посвященном празднику Сигд, проводимому эфиопской общиной, прокомментировал теракты, которые сегодня утром произошли в Иерусалиме.



Об этом сообщает Times of Israel.



Герцог заявил, что теракт "не ослабит нас и не подорвет нашего права на мирную жизнь на Земле Израиля и в нашем государстве, в том числе в Иерусалиме, нашей вечной столице".



Президент подчеркнул, что Израиль "продолжит твердо и решительно противостоять ненавистным террористическим группам и презренным террористам и доказывать, что в мире нет силы, которая разрушит единый израильский дух"