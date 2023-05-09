Новости » Арабо-израильский конфликт
Герцог прокомментировал операцию "Щит и стрела" в Газе
09.05.2023 12:40 Ирина Демьянова

Герцог прокомментировал операцию "Щит и стрела" в Газе

Президент Ицхак Герцог прокомментировал операцию "Щит и стрела" в Газе: "Я поздравляю ЦАХАЛ и силы безопасности с комплексными и интенсивными операциями по пресечению терроризма и защите государства Израиль и его граждан".

"Мы сталкиваемся со многими проблемами безопасности, которые требуют от нас ответственного поведения, в том числе подчинения директивам командования тыла. Мы все в наших сердцах и мыслях с ЦАХАЛом, силами безопасности и жителями юга", — добавил президент. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы