



Герцог прокомментировал операцию "Щит и стрела" в Газе

Президент Ицхак Герцог прокомментировал операцию "Щит и стрела" в Газе: "Я поздравляю ЦАХАЛ и силы безопасности с комплексными и интенсивными операциями по пресечению терроризма и защите государства Израиль и его граждан".



"Мы сталкиваемся со многими проблемами безопасности, которые требуют от нас ответственного поведения, в том числе подчинения директивам командования тыла. Мы все в наших сердцах и мыслях с ЦАХАЛом, силами безопасности и жителями юга", — добавил президент.

