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Герцог предупрежадает "Хизбаллу": не заблуждайтесь
02.08.2023 16:32 Ирина Демьянова

Герцог предупрежадает "Хизбаллу": не заблуждайтесь

Стоя на границе Израиля с Ливаном, президент Ицхак Герцог предупреждает шиитскую террористическую группировку, чтобы она не испытывала на прочность решимость Израиля.

“Я хочу сказать нашим врагам — особенно “Хизбалле” по другую сторону границы — не заблуждайтесь, — говорит он. "ЦАХАЛ силен, он един. Он способен и будет защищать наш суверенитет, безопасность и благополучие народа Израиля. Это наш главный приоритет".

Герцог также выражает сочувствие гражданам Ливана: "Мы протягиваем руку ливанскому народу. Они не заслуживают этого, они не заслуживают иранского заклинания, которое убивает и разрушает многие районы их страны. Они определенно не заслуживают участия "Хизбаллы", которая подрывает их стабильность и благополучие".

 

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