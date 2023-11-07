



Герцог потребовал от США заняться студентами, идентифицирующими себя с ХАМАС

Президент Ицхак Герцог направил экстренное письмо президентам и ректорам университетов и колледжей США, требуя разобраться со студентами, которые идентифицируют себя с ХАМАС или его действиями, на фоне роста проявлений антисемитизма в учебных заведениях.



“События в кампусах – это не дискуссия, а очернение университетского учреждения и поругание его основных принципов.



Как возможно, что те, кто поддерживает, поощряет, объясняет и прославляет зверства ХАМАС, имеют место в каком-либо академическом учреждении? Или вообще – в культурно-просвещенном мире”, – писал Герцог.



