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Герцог потребовал от США заняться студентами, идентифицирующими себя с ХАМАС
07.11.2023 18:54 Катя Шульц

Герцог потребовал от США заняться студентами, идентифицирующими себя с ХАМАС

Президент Ицхак Герцог направил экстренное письмо президентам и ректорам университетов и колледжей США, требуя разобраться со студентами, которые идентифицируют себя с ХАМАС или его действиями, на фоне роста проявлений антисемитизма в учебных заведениях. 

“События в кампусах – это не дискуссия, а очернение университетского учреждения и поругание его основных принципов.

Как возможно, что те, кто поддерживает, поощряет, объясняет и прославляет зверства ХАМАС, имеют место в каком-либо академическом учреждении? Или вообще – в культурно-просвещенном мире”, – писал Герцог.

 

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