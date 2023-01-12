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Генсек ООН: "Расширение поселений Израилем вызывает гнев"
12.01.2023 19:54 Ольга Белозерова

Генсек ООН: "Расширение поселений Израилем вызывает гнев"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил насилие с обеих сторон арабо-израильского конфликта и заявил, что действия Израиля разжигают напряженность. Об этом сообщает times of Israel.

"2022 год был смертельным как для палестинцев, так и для израильтян. Мы осуждаем все незаконные убийства и действия экстремистов. Терроризму нет оправдания. В то же время расширение поселений Израилем, а также снос домов и выселения вызывают гнев и отчаяние", - заявил Гутерриш Совету Безопасности на дебатах по международному праву. 

Также генсек ООН выразил "обеспокоенность односторонними инициативами".

"Меня также очень беспокоят односторонние инициативы, которые мы наблюдаем в последние дни. Верховенство закона лежит в основе достижения справедливого и всеобъемлющего мира на основе решения о создании двух государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями", - сказал он. 

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