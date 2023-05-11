



Генерал Амидрор: вся эта возня - заговор Исламского джихада и израильской прессы



Бывший начальник управления исследования и разработок Генштаба генерал в отставке Яаков Амидрор дал интервью 13-му каналу. Интервью, однако, пошло в совершенно не том направлении, на которое надеялись его организаторы.



Ведущая, Лиор Кенан спросила: “ Как вы полагаете, идет ли речь о психологической войне, Исламский джихад держит нас в заложниках, или же речь идет о чем-то другом?”



В ответ Амидрор безжалостно атаковал многочасовое вещание новостных каналов, которые на самом деле не сообщают никаких новостей. "На мой взгляд, это заговор израильских СМИ, чтобы у них было эфирное время, и они могли говорить много часов и 90% людей знают, что они не могут добавить какую-то новую информацию, но они должны говорить. Это часть демократической жизни, поэтому я думаю, что это заговор между Исламским джихадом и израильскими СМИ”



“Конспирация, чтобы было о чем говорить. Иначе как будут появляться новые программы? И как люди смогут выступать? Как я смогу выступать на телевидении? А другие люди? Мы знаем не больше, чем человек, который нас слышит, но у нас есть возможность говорить и выступать, и есть “экстренные выпуски”, и там нам рассказывают всякие байки ".



איזה גבר.

בואו נגיד שכנראה לא יעלו אותו לדבר יותר.

(לצפות עד הסוף) pic.twitter.com/U2Fi91hQIk — יבגני זרובינסקי (@ivgiz) May 11, 2023