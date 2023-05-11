Генерал Амидрор: вся эта возня - заговор Исламского джихада и израильской прессы
Бывший начальник управления исследования и разработок Генштаба генерал в отставке Яаков Амидрор дал интервью 13-му каналу. Интервью, однако, пошло в совершенно не том направлении, на которое надеялись его организаторы.
Ведущая, Лиор Кенан спросила: “ Как вы полагаете, идет ли речь о психологической войне, Исламский джихад держит нас в заложниках, или же речь идет о чем-то другом?”
В ответ Амидрор безжалостно атаковал многочасовое вещание новостных каналов, которые на самом деле не сообщают никаких новостей. "На мой взгляд, это заговор израильских СМИ, чтобы у них было эфирное время, и они могли говорить много часов и 90% людей знают, что они не могут добавить какую-то новую информацию, но они должны говорить. Это часть демократической жизни, поэтому я думаю, что это заговор между Исламским джихадом и израильскими СМИ”
“Конспирация, чтобы было о чем говорить. Иначе как будут появляться новые программы? И как люди смогут выступать? Как я смогу выступать на телевидении? А другие люди? Мы знаем не больше, чем человек, который нас слышит, но у нас есть возможность говорить и выступать, и есть “экстренные выпуски”, и там нам рассказывают всякие байки ".
“И поэтому я думаю, что это - конспирация между Исламским джихадом и израильскими медиа. Израильские СМИ, конечно, очень чувствительны. Они публикуют всевозможные фотографии, за которые нужно 200 раз извиниться и уволить десять человек, как будто государство Израиль одобряет убийство гражданских лиц. Это было у вас, это было с "Едиот Ахронот". Они служат ХАМАСу через эти заголовки"
Когда Кенан попытался напомнить Амидрору, что 13-й канал извинился за ошибку, тот ответил: "Какой сбой и ошибка? Очевидно, что кто-то сделал это специально. Он не перепутал заголовки и поставил "Алеф" вместо "Вав".
"С одобрения премьер-министра - женщины и дети были убиты в ходе сегодняшней атаки", - гласил заголовок материала 13-го канала, посвященного уничтожению террористов в Газе. Рядом было написано "уже не хирургический удар", чтобы заявить, что военная акция якобы была проведена с осознанием того, что непричастные жители Газы также будут убиты.