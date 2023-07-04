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Гендиректор MADA подтверждает: шестеро раненых в теракте в Тель-Авиве
04.07.2023 13:58 Алина Груднева

Гендиректор MADA подтверждает: шестеро раненых в теракте в Тель-Авиве

Гендиректор MADA прокомментировал информацию относительно раненых в результате теракта в Тель-Авиве.

Эли Бин подтверждает, что ранение получили шесть человек. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще двое  - в состоянии средней степени тяжести. Шестой получил легкие травмы.

"Террорист совершил наезд и нанес ножевые ранения на севере Тель-Авива. На месте происшествия шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Террорист был застрелен гражданским лицом", - подтвердил ранее представитель полиции.

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