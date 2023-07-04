



Гендиректор MADA подтверждает: шестеро раненых в теракте в Тель-Авиве

Гендиректор MADA прокомментировал информацию относительно раненых в результате теракта в Тель-Авиве.



Эли Бин подтверждает, что ранение получили шесть человек. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести. Шестой получил легкие травмы.



"Террорист совершил наезд и нанес ножевые ранения на севере Тель-Авива. На месте происшествия шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Террорист был застрелен гражданским лицом", - подтвердил ранее представитель полиции.