



Генассамблея ООН будет обсуждать действия Израиля в Газе

Генассамблея ООН проведет экстренную сессию в Нью-Йорке, чтобы обсудить ситуацию в Газе.



Заседание под названием "Незаконные действия Израиля" состоится в 17:00, 26 октября. Оно инициировано Иорданией и Мавританией.



В заявке обеих стран вообще не упоминаются ни ХАМАС, ни резня, устроенная террористами 7 октября. Зато Иордания и Мавритания объявили о "военной агрессии Израиля" против "гражданского населения в Газе".



Как сообщалось ранее, на Генассамблее ожидается выступление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдуллаха, а в пятницу пройдет голосование по проекту резолюции, представленному Иорданией.

