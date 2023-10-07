



Газа сообщает о гибели 232 палестинцев в результате нападения ХАМАС

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, заявило в субботу, что около 232 палестинца были убиты и более 1600 ранены в Газе с тех пор, как террористическая группа начала массированное нападение на юге Израиля.



В число жертв, вероятно, вошли те, кто подвергся авиаударам израильских военных в ответ на проникновение ХАМАС.



По данным “Аль-Джазиры”, палестинские граждане в Газе бросились покупать припасы в ожидании затяжного конфликта. По сообщениям, аналогичные действия были замечены в Рамалле, где палестинцы опасаются вторжения Израиля, хотя министерство экономики Палестинской администрации заверило граждан, что запасов продовольствия и топлива хватит на несколько месяцев.