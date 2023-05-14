



Газа: с полуночи обстрелы и атаки прекратились



Сегодня ночью (между субботой и воскресеньем) жители приграничных с Газой районов впервые за последние пять дней стали свидетелями спокойной ночи, после того как вчера вечером вступило в силу прекращение огня.



Даже после его официального начала из Газы были выпущены ракеты по населенным пунктам в этом районе, а около полуночи ЦАХАЛ осуществил еще одну атаку. С тех пор, на данный момент, тишина сохраняется.



Примерно через час после вступления в силу перемирия, Бар ЦАХАЛа обновил информацию: "Были обнаружены два запуска из сектора Газа по израильской территории. Одна ракета была перехвачена, вторая упала на открытой местности".



Командование тыла отдало приказ вернуться к нормальной жизни с 06:00 утра почти на всей территории страны, за исключением населенных пунктов, расположенных непосредственно у границы. Они, как ожидается, вернутся к полной нормальной жизни в 12:00. В большинстве органов власти занятия сегодня будут проходить в обычном режиме, за исключением Ашкелона, Нетивот и поселений вокруг Газы. Кроме того, в ЦАХАЛе было принято решение снять все блок-посты в районе вокруг Газы, начиная с 06:00.



Координатор правительственных операций на территориях генерал-майор Расан Алиан объявил об открытии переходов Эрез в 8:00 и Керем-Шалом в 11:00. Кроме того, сегодня утром ожидается открытие морского пространства.





Сегодня вечером в Белом доме поздравили с прекращением огня и выразили благодарность президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и эмиру Катара Тамиму бин Хамеду за их участие в достижении соглашения. Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер сказала, что официальные лица США работали вместе с региональными чиновниками для достижения желаемого результата.



Египетское объявление о прекращении огня гласит: "В соответствии с соглашением между сторонами, Египет объявляет о прекращении огня между палестинской стороной и израильской стороной с 10:00 вечера, что включает обязательство прекратить атаки против гражданских лиц и разрушение домов, а также причинение вреда людям немедленно с начала прекращения огня. Египет просит обе стороны действовать в соответствии с этим соглашением и поддерживать с ней связь во всем, что возобновляется." Израиль и "Исламский джихад" подтвердили эти слова.