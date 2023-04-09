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КПП в Газе, Иудее и Самарии будут закрыты до окончания праздника Песах
09.04.2023 11:20 Ирина Демьянова

КПП в Газе, Иудее и Самарии будут закрыты до окончания праздника Песах

В воскресенье утром, 9 апреля, ЦАХАЛ подтвердил, что закрытие пограничных переходов и контрольно-пропускных пунктов в Иудее, Самарии и в Газе будет продлено до полуночи среды, 12 апреля, в соответствии с приказом министра обороны Йоава Галанта.

Израильские военные разрешат въезд и выезд в особых гуманитарных случаях при условии одобрения Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT), добавил пресс-секретарь ЦАХАЛа.
 

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