



КПП в Газе, Иудее и Самарии будут закрыты до окончания праздника Песах

В воскресенье утром, 9 апреля, ЦАХАЛ подтвердил, что закрытие пограничных переходов и контрольно-пропускных пунктов в Иудее, Самарии и в Газе будет продлено до полуночи среды, 12 апреля, в соответствии с приказом министра обороны Йоава Галанта.



Израильские военные разрешат въезд и выезд в особых гуманитарных случаях при условии одобрения Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT), добавил пресс-секретарь ЦАХАЛа.

