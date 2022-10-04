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Ганц: тот, кто хочет навредить гражданам Израиля, под нашим прицелом
04.10.2022 13:35 Алина Груднева

Ганц: тот, кто хочет навредить гражданам Израиля, под нашим прицелом

Министр обороны Израиля Бени Ганц провел сегодня, 4 октября, оценку ситуацию в сфере безопасности.

 
На совещании присутствовали начальник штаба ЦАХАЛа генерал-майор Авив Кохави и глава ШАБАКа Ронан Бар.
 
По итогам встречи Ганц прокомментировал операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии. 
 
"Силы безопасности находятся в Иудее и Самарии для защиты жителей", - сказал Ганц.
 
Он также сделал очередное предупреждение террористическим организациям. 
 
"Говорю четко: тот, кто хочет совершить обстрел и убить израильских мирных жителей, находится у нас на прицеле. Кто бы это ни сделал - поплатится", - подчеркнул он.
 
Отметим, что сегодня ночью ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция арестовали в Иудее и Самарии в ходе операции девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

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