Ганц: тот, кто хочет навредить гражданам Израиля, под нашим прицелом
Министр обороны Израиля Бени Ганц провел сегодня, 4 октября, оценку ситуацию в сфере безопасности.
На совещании присутствовали начальник штаба ЦАХАЛа генерал-майор Авив Кохави и глава ШАБАКа Ронан Бар.
По итогам встречи Ганц прокомментировал операцию "Волнорез" в Иудее и Самарии.
"Силы безопасности находятся в Иудее и Самарии для защиты жителей", - сказал Ганц.
Он также сделал очередное предупреждение террористическим организациям.
"Говорю четко: тот, кто хочет совершить обстрел и убить израильских мирных жителей, находится у нас на прицеле. Кто бы это ни сделал - поплатится", - подчеркнул он.
Отметим, что сегодня ночью ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция арестовали в Иудее и Самарии в ходе операции девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
"שובר גלים"— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 4, 2022
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר 9 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון והבקעה והעמקים.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה במספר מוקדים באוגדת יהודה ושומרון, בין היתר בכפרים יעבד וכרמל >> pic.twitter.com/ycxUl9UM8C