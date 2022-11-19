



Ганц осудил нападения на ЦАХАЛ в Хевроне

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал сегодняшние беспорядки в Хевроне.

"Я решительно осуждаю нападение на силы безопасности и палестинцев в Хевроне", - сказал он.

По словам министра, силы безопасности решительно действовали, чтобы предотвратить причинение вреда жизни и имуществу.

"Они продолжат поддерживать общественный порядок", - добавил он.