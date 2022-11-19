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Ганц осудил нападения на ЦАХАЛ в Хевроне
19.11.2022 21:18 Алина Груднева

Ганц осудил нападения на ЦАХАЛ в Хевроне

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал сегодняшние беспорядки в Хевроне.

 
"Я решительно осуждаю нападение на силы безопасности и палестинцев в Хевроне", - сказал он.
 
По словам министра, силы безопасности решительно действовали, чтобы предотвратить причинение вреда жизни и имуществу.
 
"Они продолжат поддерживать общественный порядок", - добавил он.
 
Напомним, что один из бунтовщиков напал на военнослужащую с палкой во время столкновений в Хевроне. Она получила легкие травмы.

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