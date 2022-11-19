Ганц осудил нападения на ЦАХАЛ в Хевроне
Министр обороны Бени Ганц прокомментировал сегодняшние беспорядки в Хевроне.
"Я решительно осуждаю нападение на силы безопасности и палестинцев в Хевроне", - сказал он.
По словам министра, силы безопасности решительно действовали, чтобы предотвратить причинение вреда жизни и имуществу.
"Они продолжат поддерживать общественный порядок", - добавил он.
Напомним, что один из бунтовщиков напал на военнослужащую с палкой во время столкновений в Хевроне. Она получила легкие травмы.