



Ганц: нет другой такой армии, действующей так же морально, как ЦАХАЛ

Министр обороны Бени Ганц отреагировал на подачу иска телеканалом "Аль-Джазира" в Гаагу против ЦАХАЛа из-за смерти журналистки Ширин Абу Акле.



"Я очень сожалею о смерти Ширин Абу Акле", — сказал Ганц.



Министр напомнил, что она погибла во время перестрелки ЦАХАЛа с террористами.



"Я бы посоветовал пойти и проверить, что происходит с журналистами в Иране и странах, где вещает сама Аль-Джазира. Нет другой такой армии, которая действует так же морально, как ЦАХАЛ", — отметил Ганц.



Министр обороны также выразил свою поддержку командирам и солдатам, которые защищают граждан Израиля.