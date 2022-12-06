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Ганц: нет другой такой армии, действующей так же морально, как ЦАХАЛ
06.12.2022 13:05 Раиса Вовк

Ганц: нет другой такой армии, действующей так же морально, как ЦАХАЛ

Министр обороны Бени Ганц отреагировал на подачу иска телеканалом "Аль-Джазира" в Гаагу против ЦАХАЛа из-за смерти журналистки Ширин Абу Акле.

"Я очень сожалею о смерти Ширин Абу Акле", — сказал Ганц.

Министр напомнил, что она погибла во время перестрелки ЦАХАЛа с террористами.

"Я бы посоветовал пойти и проверить, что происходит с журналистами в Иране и странах, где вещает сама Аль-Джазира. Нет другой такой армии, которая действует так же морально, как ЦАХАЛ", — отметил Ганц. 

Министр обороны также выразил свою поддержку командирам и солдатам, которые защищают граждан Израиля.

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