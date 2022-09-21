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Ганц: мы сталкиваемся с врагом, у которого нет человеческих ценностей
21.09.2022 10:22 Алина Груднева

Ганц: мы сталкиваемся с врагом, у которого нет человеческих ценностей

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал жестокое убийство 84-летней женшины в результате теракта в Холоне.

 
"Жестокое убийство 84-летней гражданки напоминает всем нам, что мы сталкиваемся с врагом, у которого нет границ и основных человеческих ценностей", - сказал он.
 
По словам Ганца, Израиль борется с "ядовитой машиной", которая подпитывает террористические атаки и приводит к причинению вреда невинным гражданам. 
 
"Мы это преодолеем, истрибим терроризм и будем действовать против террористов везде, где они есть. Искренние соболезнования семье Рахель Шуламит. Да будет благословенна ее память", - добавил он.

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