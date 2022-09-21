



Ганц: мы сталкиваемся с врагом, у которого нет человеческих ценностей

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал жестокое убийство 84-летней женшины в результате теракта в Холоне.

"Жестокое убийство 84-летней гражданки напоминает всем нам, что мы сталкиваемся с врагом, у которого нет границ и основных человеческих ценностей", - сказал он.

По словам Ганца, Израиль борется с "ядовитой машиной", которая подпитывает террористические атаки и приводит к причинению вреда невинным гражданам.