



Ганц: ХАМАС допустил ошибку

Председатель "Махане-Мамлахти" прокомментировал массированный обстрел Израиля из Газы.



"ХАМАС совершил серьезную ошибку, он понесет ответственность за последствия. Все граждане Израиля поддерживают ЦАХАЛ и силы безопасности", - сказал Ганц.



По его словам, Израиль решительно ответит на действия террористов. Он также призвал граждан Израиля подчиниться директивам Службы тыла.



Там временем, премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал экстренное совещание, на котором будет обсуждаться реакция Израиля на ракетные обстрелы.