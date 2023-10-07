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Ганц: ХАМАС допустил ошибку
07.10.2023 07:49 Алина Груднева

Ганц: ХАМАС допустил ошибку

Председатель "Махане-Мамлахти" прокомментировал массированный обстрел Израиля из Газы.

"ХАМАС совершил серьезную ошибку, он понесет ответственность за последствия. Все граждане Израиля поддерживают ЦАХАЛ и силы безопасности", - сказал Ганц.

По его словам, Израиль решительно ответит на действия террористов. Он также призвал граждан Израиля подчиниться директивам Службы тыла.

Там временем, премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал экстренное совещание, на котором будет обсуждаться реакция Израиля на ракетные обстрелы.

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