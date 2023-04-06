



Галей ЦАХАЛ: перехвачены 15 пусков, совершено несколько десятков

Система "Железный Купол" перехватила как минимум 15 ракет, выпущенных по северу Израиля с территории Ливана.



Такими данными поделилась радиостанция "Галей ЦАХАЛ" без указания источников.



Уточняется, что за последний час террористы совершили 30 пусков ракет. ЦАХАЛ пока что не предоставил точные данные.