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Галей ЦАХАЛ: перехвачены 15 пусков, совершено несколько десятков
06.04.2023 15:38 Алина Груднева

Галей ЦАХАЛ: перехвачены 15 пусков, совершено несколько десятков

Система "Железный Купол" перехватила как минимум 15 ракет, выпущенных по северу Израиля с территории Ливана.

Такими данными поделилась радиостанция "Галей ЦАХАЛ" без указания источников.

Уточняется, что за последний час террористы совершили 30 пусков ракет. ЦАХАЛ пока что не предоставил точные данные.

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