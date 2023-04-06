Галей ЦАХАЛ: перехвачены 15 пусков, совершено несколько десятков
Система "Железный Купол" перехватила как минимум 15 ракет, выпущенных по северу Израиля с территории Ливана.
Такими данными поделилась радиостанция "Галей ЦАХАЛ" без указания источников.
Уточняется, что за последний час террористы совершили 30 пусков ракет. ЦАХАЛ пока что не предоставил точные данные.
Video: Rockets fired from southern Lebanon toward Northern Israel pic.twitter.com/1KwU6R4ppL— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 6, 2023