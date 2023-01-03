



Галант: В борьбе с терроризмом не будет компромиссов

Министр обороны Израиля Йоав Галант посетил штаб Центрального командования ЦАХАЛа и приказал войскам подготовиться к возможной эскалации на разных аренах.



Об этом сообщает Times of Israel.



В ходе своего визита Галант заявил, что в борьбе с терроризмом не будет никаких компромиссов.



"Галант приказал командирам действовать агрессивно и бескомпромиссно в войне с терроризмом в целом и его виновниками в частности… и готовиться к эскалации на различных аренах", - заявили в офисе министра обороны.



Кроме этого, во время визита Галант получил информацию от командиров относительно операций вооруженных сил в Иудее и Самарии.



"В борьбе с палестинским терроризмом не будет никаких компромиссов. Мы будем действовать всеми возможными способами, чтобы предотвратить террористические акты и угрозы в отношении граждан Израиля, используя при этом все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - заявил министр обороны Йоав Галант.